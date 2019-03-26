Средняя пенсия в Украине с начала года увеличилась на 500 грн

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Средний размер пенсии в Украине с начала 2019 года увеличился на 500 грн. На начало марта он составляет 3 тыс. 33 грн. При этом еще 1 января средняя пенсия в Украине составляла 2 тыс. 542 грн.

Размер выплат указан без учета пенсий военных пенсионеров. Об этом 26 марта на брифинге в Киеве сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

Министр заявил, что осуществленный в марте перерасчет пенсий позволил увеличить пенсии для почти 9 млн граждан. Рева объяснил суть нового пересчета, который в дальнейшем будет проходить в автоматическом режиме: показатель средней заработной платы увеличивается на коэффициент, соответствующий 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% роста за предыдущий год средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.

Размер пенсий увеличен для 8,97 млн украинцев, а почти 2,2 млн пенсионеров получили единовременную доплату. Пенсии не перечислялись тем категориям людей, которые получают пенсии по специальному законодательству (прокуроры, экс-народные депутаты). Размер минимального увеличения выплат составлял 100 грн, а увеличенную на более чем 1 тыс. грн пенсию получили 2,45 млн пенсионеров.

Напомним, что в октябре 2017 года около 10 млн пенсионеров получили увеличенные в зависимости от ряда факторов пенсии. В 2018 году, а также в январе 2019 года увеличение пенсий коснулось военных пенсионеров. Вторую волну повышения военным пенсионерам правительство осуществило в январе 2019 года. Средний размер пенсий военнослужащих составил 4 тыс. 682 грн.

Рева также сообщил средний размер пенсионных выплат с 1 марта по видам пенсий: