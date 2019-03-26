Середня пенсія в Україні від початку року збільшилася на 500 грн

https://racurs.ua/ua/n119900-serednya-pensiya-v-ukrayini-vid-pochatku-roku-zbilshylasya-na-500-grn-ministr-reva-video.html

Ракурс

Середній розмір пенсії в Україні від початку 2019 року збільшився на 500 грн. На початок березня він становить 3 тис. 33 грн. При цьому ще 1 січня середня пенсія в Україні становила 2 тис. 542 грн.

Розмір виплат вказано без урахування пенсій військових пенсіонерів. Про це 26 березня на брифінгу у Києві повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Міністр заявив, що здійснений у березні перерахунок пенсій дозволив збільшити пенсії для майже 9 млн громадян. Рева пояснив суть нового перерахунку, який надалі проходитиме в автоматичному режимі за сталою формулою: показник середньої заробітної плати збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% зростання за попередній рік середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.

Отож, розмір пенсій збільшено 8,97 млн українцям, а майже 2,2 млн пенсіонерів отримали одноразову доплату. Пенсії не перераховувалися тим категоріям людей, які отримують пенсії за спеціальним законодавством (прокурори, екс-народні депутати). Розмір найменшого збільшення виплат становив 100 грн, а збільшену на понад 1 тис. пенсію отримали 2,45 млн пенсіонерів.

Нагадаємо, що у жовтні 2017 року близько 10 млн пенсіонерів отримали збільшені в залежності від низки факторів пенсії. У 2018 році, а також у січні 2019 року збільшення пенсій торкнулося військових пенсіонерів. Другу хвилю підвищення військовим пенсіонерам уряд здійснив у січні 2019 року. Середній розмір пенсій військовослужбовців склав 4 тис. 682 грн.

Рева також повідомив середній розмір пенсійних виплат з 1 березня за видами пенсій: