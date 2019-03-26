Совершено нападение на приемную нардепа Борислава Березы. Фото: Pik.ua

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Ракурс

Нападение на приемную народного депутата Борислава Березы произошло 26 марта в Киеве.

Полицейские в 13.07 получили сообщение, что на улице Александра Сабурова возле приемной народного депутата находятся подозрительные люди с оружием. На место происшествия прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Сотрудники полиции предварительно установили, что неизвестные пытались попасть к народному депутату на прием граждан, однако охрана их не впустила. Между группой молодых людей и охраной возник конфликт, неизвестных пытались заблокировать. Те на автомобиле «Рендж Ровер» протаранили машину и уехали. Поврежденный джип без номерных знаков полиция уже нашла на стоянке по улице Теодора Драйзера.

Правоохранители зарегистрировали событие в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Полицейские выясняют все обстоятельства, проводят осмотр места происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами. Продолжается розыск лиц, напавших на приемную.

Народный депутат Борислав Береза на своей странице в Facebook ранее сообщил, что неизвестные совершили нападение на его приемную.

«Ко мне в приемную ворвались непонятные люди, попытались устроить дебош. Когда мои помощники вызвали полицию, они попытались убежать. Уехали они на трех машинах, одна из которых — черный Range Rover. Ребята простые, приехали, похулиганили, попытались убежать, а их догнали, загнали на Троещину. Машину бросили, сейчас здесь работает полиция», — заявил политик.

Береза предположил, что к нападению причастны представители криминального мира, связывает инцидент со своей деятельностью против нелегального бизнеса.

Напомним, в январе неизвестные напали на депутата Центрально-городского районного совета Кривого Рога Вадима Мирзояна. Злоумышленники сильно избили политика металлической трубой.