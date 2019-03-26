Здійснено напад на приймальню нардепа Борислава Берези. Фото: Pik.ua

https://racurs.ua/ua/n119904-nevidomi-napaly-na-pryymalnu-nardepa-berezy-v-kyievi.html

Ракурс

Напад на приймальню народного депутата Борислава Берези стався 26 березня в Києві.

Поліцейські о 13.07 отримали повідомлення, що на вулиці Олександра Сабурова біля приймальні народного депутата перебувають підозрілі люди зі зброєю. На місце події прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Києві.

Співробітники поліції попередньо встановили, що невідомі намагалися потрапити до народного депутата на прийом громадян, однак охорона їх не впустила. Між групою молодиків та охороною виник конфлікт, невідомих намагалися заблокувати. Ті на автомобілі «Рендж Ровер» протаранили машину та втекли. Пошкоджений джип без номерних знаків поліція вже знайшла на стоянці на вулиці Теодора Драйзера.

Правоохоронці зареєстрували подію в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції. Поліцейські з’ясовують всі обставини, проводять огляд місця події, спілкуються зі свідками та очевидцями. Триває розшук осіб, які напали на приймальню.

Народний депутат Борислав Береза на власній сторінці у Facebook раніше повідомив, що невідомі здійснили напад на його приймальню.

«До мене в приймальню увірвалися незрозумілі люди, спробували влаштувати дебош. Коли мої помічники викликали поліцію, вони спробували втекти. Тікали вони на трьох машинах, одна з яких — чорний Range Rover. Хлопці прості, приїхали, похуліганили, спробували поїхати, а їх догнали, загнали на Троєщину. Машину кинули, зараз тут працює поліція», — заявив політик.

Береза припустив, що до нападу причетні представники кримінального світу, інцидент пов’язує зі своєю діяльністю проти нелегального бізнесу.

Нагадаємо, у січні невідомі напали на депутата Центрально-міської районної ради Кривого Рогу Вадима Мірзояна. Зловмисники сильно побили політика металевою трубою.