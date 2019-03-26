Підозрювана використовувала персональні дані 15-ти громадян України, фото: globusbank.com.ua

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У Києві прокуратура оголосила підозру особі, котра здійснила незаконні анонімні внески на підтримку однієї з політичних партій на загальну суму 2,2 млн грн, що є порушенням ч. 4 ст. 159−1 Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації).

Щоб залишитися анонімною особою, підозрювана незаконно використовувала персональні дані 15-ти громадян України для внесення коштів, повідомляє сьогодні прес-служба прокуратури міста Києва.

У цій протиправній діяльності їй допомагала керівник відділення одного з банків, котра, використовуючи службове становище й адміністративний вплив на персонал установи, забезпечувала незаконне оформлення платежів і підбір підставних осіб, від імені яких здійснювалися незаконні банківські операції. Їй також планують оголосити підозру.

За інформацією видання Bihus.info, підозрюваною особою є киянка Анастасія Гребенюк. Перекази вона здійснювала на користь партії «Батьківщина». Її матір Катерина Ярова керує відділенням «ПриватБанку» в селищі Саврань Одеської області. У цьому населеному пункті журналісти недавно виявили значну кількість фейкових внесків на користь «Батьківщини».

На сторінці Гребенюк у соцмережі можна побачити фотографію з Владиславом Коречним, котрий у 2018 році нібито пожертвував «Батьківщині» понад мільйон гривень, до цього шукаючи роботу охоронцем. У друзях Гребенюк є тітка Коречного Наталія Зубар, котра, працюючи касиркою в супермаркеті, перерахувала «Батьківщині» майже 1,5 млн грн.

Нагадаємо, наприкінці лютого «Наші гроші» опублікували результати перевірки фінансових звітів партії «Батьківщина» за другу половину 2018 року. Журналісти встановили, що низку внесків на підтримку партії нібито здійснювали особи, котрі насправді ніколи не жертвували кошти цій політсилі.