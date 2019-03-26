Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Підозрювана використовувала персональні дані 15-ти громадян України, фото: globusbank.com.ua

Незаконні мільйонні внески на рахунки однієї з партій виявила прокуратура, журналісти вказують на «Батьківщину» (ВІДЕО)

26 бер 2019, 16:30
999

У Києві прокуратура оголосила підозру особі, котра здійснила незаконні анонімні внески на підтримку однієї з політичних партій на загальну суму 2,2 млн грн, що є порушенням ч. 4 ст. 159−1 Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації).

Щоб залишитися анонімною особою, підозрювана незаконно використовувала персональні дані 15-ти громадян України для внесення коштів, повідомляє сьогодні прес-служба прокуратури міста Києва.

У цій протиправній діяльності їй допомагала керівник відділення одного з банків, котра, використовуючи службове становище й адміністративний вплив на персонал установи, забезпечувала незаконне оформлення платежів і підбір підставних осіб, від імені яких здійснювалися незаконні банківські операції. Їй також планують оголосити підозру.

Перерахунок коштів оформлявся на підставних осіб, фото: Генеральна прокуратура

Перерахунок коштів оформлявся на підставних осіб, фото: Генеральна прокуратура

За інформацією видання Bihus.info, підозрюваною особою є киянка Анастасія Гребенюк. Перекази вона здійснювала на користь партії «Батьківщина». Її матір Катерина Ярова керує відділенням «ПриватБанку» в селищі Саврань Одеської області. У цьому населеному пункті журналісти недавно виявили значну кількість фейкових внесків на користь «Батьківщини».

На сторінці Гребенюк у соцмережі можна побачити фотографію з Владиславом Коречним, котрий у 2018 році нібито пожертвував «Батьківщині» понад мільйон гривень, до цього шукаючи роботу охоронцем. У друзях Гребенюк є тітка Коречного Наталія Зубар, котра, працюючи касиркою в супермаркеті, перерахувала «Батьківщині» майже 1,5 млн грн.

Фото: Bihus.info

Фото: Bihus.info

Нагадаємо, наприкінці лютого «Наші гроші» опублікували результати перевірки фінансових звітів партії «Батьківщина» за другу половину 2018 року. Журналісти встановили, що низку внесків на підтримку партії нібито здійснювали особи, котрі насправді ніколи не жертвували кошти цій політсилі.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

В Європарламенті розпочалися дебати, присвячені російській окупації Криму (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У вівторок, 26 березня, в Європейському парламенті розпочалися політичні дебати, присвячені п’ятій річниці окупації Автономної Республіки Крим військами Російської Федерації

Новини України
23:13   26 бер

Кривава ДТП у Харкові: Зайцева подала апеляцію на вирок суду та змінила адвоката

Мешканка Харкова Олена Зайцева, яку суд визнав винною та засудив до 10 років позбавлення волі за смертельну дорожньо-транспортну пригоду, подала апеляцію на ухвалу служителів Феміди

Юридичні новини
20:07   26 бер