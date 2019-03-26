В Одесі засудили підривника залізниці, але незабаром він вийде на свободу за «законом Савченко». Фото: Цензор. НЕТ

https://racurs.ua/ua/n119902-v-odesi-zasudyly-pidryvnyka-zaliznyci-ale-nezabarom-vin-vyyde-na-svobodu-za-zakonom-savchenko.html

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Диверсанта з Придністров’я, який влаштував вибух на залізниці в Одесі, засуджено до шести років і трьох місяців в’язниці.

Вирок виніс Малиновський районний суд Одеси. Також до злочинця було застосовано норми «закону Савченко», згідно з якими у термін відбування покарання зараховується проведений у СІЗО час, повідомляє «Думська».

Таким чином, затриманий 3 березня 2016 року злочинець вийде незабаром на свободу відбувши покарання у виді трьох років позбавлення волі. Також згідно з рішенням суду, він повинен відшкодувати збиток, нанесений Одеській залізниці. Розмір збитків становить 10 тис. грн.

Зазначимо, що вибух на залізниці між станціями «Застава-1» і «Одеса-Західна» стався 24 грудня 2014 року, коли ділянкою їхав російський вантажний потяг АТ «Федеральна вантажна компанія». Внаслідок вибуху бомби було пошкоджено рейку і шпалу.

Згідно з даними слідства, зловмисникові здійснити вибух на залізниці доручив співробітник російської спецслужби, пообіцявши при цьому винагороду розміром 1 тис. дол.