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Устроивший взрыв на железной дороге диверсант осужден на шесть лет тюрьмы. Фото: Цензор.НЕТ

В Одессе осудили подрывника железной дороги, но вскоре он выйдет на свободу по «закону Савченко» (ФОТО)

26 мар 2019, 16:18
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Диверсант из Приднестровья, который устроил взрыв на железной дороге в Одессе, был приговорен к шести годам и трем месяцам тюрьмы.

Приговор вынес Малиновский районный суд Одессы. Также к преступнику были применены нормы «закона Савченко», согласно которым в срок отбывания наказания засчитывается проведенное в СИЗО время, сообщает «Думская».

Таким образом, задержанный 3 марта 2016 года преступник выйдет вскоре на свободу отбыв наказание в виде трех лет лишения свободы. Также согласно решению суда, он должен возместить ущерб, нанесенный Одесской железной дороге. Размер ущерба составляет 10 тыс. грн.

Отметим, что взрыв на железной дороге между станциями «Застава-1» и «Одесса-Западная» произошел 24 декабря 2014 года, когда по тому участку ехал российский грузовой состав АО «Федеральная грузовая компания». В результате взрыва бомбы были повреждены рельса и шпала.

Согласно данным следствия, злоумышленнику совершить взрыв на железной дороге поручил сотрудник российской спецслужбы, пообещав при этом вознаграждение размером 1 тыс. долл.

Взрыв на железной дороге в Одессе. Фото: dumskaya.net

Взрыв на железной дороге в Одессе. Фото: dumskaya.net

Взрыв на железной дороге в Одессе. Фото: dumskaya.net

Взрыв на железной дороге в Одессе. Фото: dumskaya.net


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