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В уряді запевнили, що пенсіонери отримали допомогу для оплати комуналки. Фото: РБК-Україна

В уряді відзвітували про виплату готівкових субсидій пенсіонерам

26 бер 2019, 15:59
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Пенсійний фонд 25 березня завершив виплачувати готівкову субсидію пенсіонерам за лютий.

Таким чином фінішує перший місяць монетизації субсидій, що стартував цьогоріч. Про це 26 березня повідомив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон на власній сторінці у Facebook.

Представник уряду запевнив, що до кінця цього тижня «Укрпошта» та «Ощадбанк» доставлять решті пенсіонерів їхню допомогу для оплати комунальних платежів.

Кістіон наголосив на тому, що цього місяця всього на допомогу малозабезпеченим верствам населення уряд спрямував 5,7 млрд грн.

Як відомо, монетизація субсидій в Україні стартувала з 1 січня 2019 року. В уряді обіцяли, що у січні субсидії будуть монетизовані для тих, хто вперше звернеться за допомогою. З 1 травня 2019 року будуть монетизуватися субсидії для всіх одержувачів за неопалювальний сезон, а з жовтня монетизація охопить 100% одержувачів. Уповноваженим банком для монетизації є «Ощадбанк».

Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева обіцяв, що пенсіонери отримуватимуть монетизовані субсидії одночасно з пенсією. Так, у березні вони повинні отримати готівкові кошти у розмірі призначеної їм субсидії на лютий. Аналогічні виплати також уряд обіцяє здійснити у квітні — до кінця опалювального сезону.

Джерело: Ракурс


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