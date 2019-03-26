В правительстве заверили, что пенсионеры получили помощь для оплаты коммуналки. Фото: РБК-Украина

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Ракурс

Пенсионный фонд 25 марта завершил выплачивать субсидию наличными пенсионерам за февраль.

Таким образом финиширует первый месяц монетизации субсидий, стартовавшей в этом году. Об этом 26 марта сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион на собственной странице в Facebook.

Представитель правительства заверил, что до конца этой недели «Укрпочта» и «Ощадбанк» доставят остальным пенсионерам их помощь для оплаты коммунальных платежей.

Кистион отметил, что в этом месяце всего на помощь малообеспеченным слоям населения правительство направило 5,7 млрд грн.

Как известно, монетизация субсидий в Украине стартовала с 1 января 2019 года. В правительстве обещали, что в январе субсидии будут монетизированы для тех, кто впервые обратится за помощью. С 1 мая 2019 года будут монетизироваться субсидии для всех получателей за неотопительный сезон, а с октября монетизация охватит 100% получателей. Уполномоченным банком для монетизации является «Ощадбанк».

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева обещал, что пенсионеры будут получать монетизированные субсидии одновременно с пенсией. Так, в марте они должны были получить наличные средства в размере назначенной им субсидии на февраль. Аналогичные выплаты также правительство обещает осуществить в апреле — до конца отопительного сезона.