Подозреваемая использовала персональные данные 15-ти граждан Украины, фото: globusbank.com.ua

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В Киеве прокуратура объявила подозрение женщине, осуществившей незаконные анонимные взносы в поддержку одной из политических партий на общую сумму 2,2 млн грн, что является нарушением ч. 4 ст. 159−1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации).

Чтобы обеспечить себе анонимность, подозреваемая незаконно использовала персональные данные 15-ти граждан Украины для внесения средств, сообщает сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

В этой противоправной деятельности ей помогала руководитель отделения одного из банков, которая, используя служебное положение и административное воздействие на персонал учреждения, обеспечивала незаконное оформление платежей и подбор подставных лиц, от имени которых осуществлялись незаконные банковские операции. Ей также планируют объявить подозрение.

По информации издания Bihus.info, подозреваемой является киевлянка Анастасия Гребенюк. Переводы она осуществляла в пользу партии «Батькивщина». Ее мать Екатерина Яровая руководит отделением «ПриватБанка» в поселке Саврань Одесской области. В этом населенном пункте журналисты недавно обнаружили значительное количество фейковых взносов в пользу «Батькивщины».

На странице Гребенюк в соцсети можно увидеть фотографию с Владиславом Коречным, который в 2018 году якобы пожертвовал «Батькивщине» более миллиона гривен, до этого ища работу охранника. В друзьях у Гребенюк есть тетя Коречного Наталья Зубарь, которая, работая кассиршей в супермаркете, перечислила «Батькивщине» почти 1,5 млн грн.

Напомним, в конце февраля «Наші гроші» опубликовали результаты проверки финансовых отчетов партии «Батькивщина» за вторую половину 2018 года. Журналисты установили, что ряд взносов в поддержку партии якобы осуществляли лица, которые на самом деле никогда не жертвовали средства этой политсиле.