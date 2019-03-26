Бійців УПА визнали учасниками бойових дій. Фото: prolviv.com

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Головною новиною дня можна вважати набуття чинності закону, який передбачає визнання представників Української повстанської армії учасниками бойових дій. Документ вносить правки до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Відсьогодні учасниками бойових дій в Україні визнано осіб, які протягом XX ст. брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у складі низки збройних формувань. Зокрема, під дію закону потрапляють бійці Української повстанської армії (УПА), Організації українських націоналістів (ОУН) та «Карпатської січі».

У Сполучених Штатах Америки Пентагон виділив 1 млрд дол. на будівництво стіни на американо-мексиканському кордоні. Відповідне розпорядження підписав В. о. міністра оборони США Патрік Шанахан. Ці гроші підуть на спорудження ділянки довжиною 91 км. Висота стіни складе 5,5 м. Цих грошей все ж не вистачить для завершення усього проекту, оскільки за підрахунками президента Донеальда Трампа вартість стіни складає 8 млрд дол.

Тим часом в Україні до завершення підбігає передвиборча кампанія учасників цьогорічних виборів президента України. Виявилося, що лише офіційно політики не пожаліли на передвиборчу кампанію 1 млрд 273 млн грн. Більшість цих коштів були витрачені на рекламу та публікації в засобах масової інформації. На рекламу в ЗМІ найбільше витратили чинний глава держави Петро Порошенко, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та кандидат від «Опозиційного блоку — Партії миру та розвитку» Олександр Вілкул.

Тим часом в уряді відзвітували про пенсійні виплати та монетизацію субсидій. У Кабміні зазначили, що середня пенсія від початку 2019 року збільшилася на 500 грн й на початок березня становила 3 тис. 33 грн. А Пенсійний фонд відзвітував, що 25 березня завершив виплачувати готівкову субсидію пенсіонерам за лютий.

У Києві невідомі зі зброєю напали на приймальню народного депутата Борислава Берези. Охорона політика переслідувала зловмисників, але ті змогли втекти на чорному джипі. Інцидентом займається Національна поліція, а сам депутат пов’язує напад зі своєю діяльністю проти нелегального бізнесу.