Коннор Кріг біля гігантського кореневища поваленого дерева / Фото: RACQ LifeFlight Rescue

https://racurs.ua/ua/n119909-bavyvsya-bilya-gigantskogo-korenevyscha-dytynu-nakrylo-povalenym-derevom-yake-raptovo.html

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Дивовижна історія порятунку трапилася в Австралії: 12-річний хлопець Коннор Кріг приїхав до своїх родичів, щоб допомогти розчистити територію після сильного шторму. Хлопець бавився біля гігантського кореневища поваленого дерева. У цей момент дерево раптово піднялося і «повернулося» на місце, накривши дитину.

Інцидент стався торік поблизу містечка Кінгарой, розташованого на північний захід від австралійського Брісбена. Нещодавно Коннора Кріга виписали з лікарні і він познайомився з лікарями, які першими прибули на виклик, пише abc.net.au.

«Я сказала Коннору, що ми поїдемо до дідуся й бабусі та допоможемо очистити їхню територію після шторму», — розповідає мама Коннора Даніель Майлз.

Вона пригадує, як почула крик, а коли озирнулася — побачила двох інших дітей, але не Коннора.

«Ми швидко підбігли. Дерево знову стояло і Коннор був в пастці. Неможливо описати цей жах», — розповіла Даніель Майлз.

Сім’ї вдалося самотужки звільнити Коннора: за допомогою трактора і ланцюгів вони підняли кореневище дерева і витягнули хлопчика. Він був непритомний.

Дитина зазнала складних внутрішніх травм і потребувала повної реконструкції дихальних шляхів. Лікарі діагностували у Коннора зламану стегнову кістку, вісім зламаних ребер, серйозні проблеми з роботою легенів та серця. Дитину госпіталізували до лікарні Квінсленда. Зараз хлопець майже повністю відновився та нещодавно познайомився з фельдшерами LifeFlight, які врятували його життя.

Досвідчений лісник з Квінсленда Курт Браун зазначає, що трапляються ситуації, коли кореневище повалених дерев, особливо під час зрізання, повертається в кореневий отвір.

«Це, безумовно, не звичайно, але таке трапляється», — додав Браун.

Приклади того, як дерево може повернутися у кореневий отвір: