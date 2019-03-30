Рада ОБСЄ продовжила місію в Україні ще на рік і закликала до підтримки спостерігачів. Фото: UA

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Ракурс

Рада Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) продовжила Спеціальну моніторингову місію (СММ) в Україні ще на рік. Голова ОБСЄ Мирослав Лайчак закликав українську сторону продовжити підтримувати національний персонал і міжнародних спостерігачів.

Лайчак нагадав, що СММ триває вже п’ять років і її співробітники працюють над запобіганням ескалації конфлікту. Голова зазначив, що всі співробітники працюють в складних умовах і заслуговують всіляку підтримку міжнародної спільноти. Про це сьогодні повідомляється в рапорті організації.

Представники місії уповноважені встановлювати акти ймовірних порушень принципів ОБСЄ на всій території України. Всі зафіксовані інциденти співробітники передають безпосередньо до Організації.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на Донбасі бойовики обстріляли безпілотник місії ОБСЄ. Найманці намагалися потрапити в дрон з великокаліберного кулемета і випустили щонайменше 14 черг. Однак, бойовики не змогли потрапити в безпілотник і він не отримав пошкодження.

В Організації з безпеки і співпраці в Європі запевнили, що заздалегідь попередили сепаратистів про політ безпілотника в цьому районі.