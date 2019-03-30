У Китаї вибух на заводі забрав життя 5 осіб, ще 3 – поранені. Фото: timesnownews

https://racurs.ua/ua/n120069-u-kytayi-vybuh-na-zavodi-zabrav-jyttya-5-osib-sche-3-poraneni.html

Ракурс

У Китаї вибух в майстерні перлітового заводу забрав життя п’ятьох осіб. Ще троє робітників отримали легкі поранення, їх врятувало те, що вони не були в приміщенні майстерні.

Трагічний інцидент стався на сході країни в провінції Шаньдун о 9.35 вечора за місцевим часом. Приватний завод розташований в місті Цинчжоу. Співробітники правоохоронних органів вже затримали власника фабрики. Про це повідомляє місцеве видання Xinhua.

Згідно з результатами попереднього розслідування, трагедія сталася через витік скрапленого газу із резервуару. Правоохоронці з’ясовують обставини справи.

Цей вибух на заводі став вже другим в Китаї за цей місяць. В середині березня в місті Яньчен стався вибух на хімічному заводі. Його жертвами стали щонайменше 44 особи і ще близько 640 співробітників отримали поранення різного ступеня тяжкості. З них стан 32 осіб лікарі оцінюють як критичний.

Як раніше повідомляв «Ракурс» на півночі Китаю в місті Чжанцзякоу наприкінці листопада минулого року стався вибух на хімічній фабриці, який забрав життя 22 осіб і ще стільки ж отримали поранення.