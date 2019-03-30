В Китае взрыв на заводе унес жизни 5 человек, еще 3 – ранены. Фото: timesnownews

https://racurs.ua/n120069-v-kitae-vzryv-na-zavode-unes-jizni-5-chelovek-esche-3-raneny.html

Ракурс

В Китае взрыв в мастерской перлитового завода унес жизни пяти человек. Еще трое рабочих получили легкие ранения, их спасло то, что они не были в помещении мастерской.

Трагический инцидент произошел на востоке страны в провинции Шаньдун в 9.35 вечера по местному времени. Частный завод находится в городе Цинчжоу. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали владельца фабрики. Об этом сообщает местное издание Xinhua.

Согласно результатам предварительного расследования, трагедия произошла из-за утечки сжиженного газа из резервуара. Правоохранители выясняют обстоятельства дела.

Этот взрыв на заводе стал уже вторым в Китае за этот месяц. В середине марта в городе Яньчэне произошел взрыв на химическом заводе. Его жертвами стали по меньшей мере 44 человека и еще около 640 сотрудников получили ранения разной степени тяжести. Из них состояние 32 человек врачи оценивают как критическое.

Как ранее сообщал «Ракурс» на севере Китая в городе Чжанцзякоу в конце ноября прошлого года произошел взрыв на химической фабрике, который унес жизнь 22 человек и еще столько же получили ранения.