Військові США повертаються до стратегії часів холодної війни

https://racurs.ua/ua/n120071-viyskovi-ssha-povertautsya-do-strategiyi-chasiv-holodnoyi-viyny.html

Ракурс

У США військові повертаються до стратегії швидкого розгортання військ в Європі, яку використовували під час холодної війни. Вашингтон віддав розпорядження освоїти навички динамічного застосування сили.

Нова стратегія Пентагону передбачає, що збройні сили утримують супротивників непередбачуваними рухами військ. Раніше такі маневри були головною особливістю у протидії Радянському Союзу. Про це повідомляє офіційна газета міністерства оборони США Stars and Stripes.

Так, 11 березня піхотинці в штаті Техас отримали наказ про швидке розгортання бригади в західній Польщі. Через тиждень півтори тисячі військових перебували на місці.

Заступник командувача армією Національної гвардії армії США в Європі Джон Гронський розповів, що цю стратегію використовуватимуть на регулярній основі. Очікується, що непередбачувані маневри підвищать рівень національної безпеки США.

На території Європи кількість військових постійно збільшується з 2014 року через військове втручання Росії в Україну. Агресія РФ викликала тривогу у європейців і привела до зміцнення східного флангу НАТО. Армія США очолила більшу частину цих превентивних заходів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Польщі планують побудувати сховище для американської військової техніки. Об'єкт необхідний для зміцнення військової присутності США в Польщі. Крім того, схожі військові бази побудують на території Німеччини, Бельгії та Нідерландів для можливості швидкого розгортання американських військ в Європі.