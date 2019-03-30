Погода в Україні 31 березня: синоптики обіцяють тепло і сонце. Фото: Sputnik

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Погода в Україні 31 березня буде теплою і сонячною. На всій території України не буде опадів.

Стовпчики термометрів піднімуться до 13−15 ° тепла вдень, а вітер буде північно-західний зі швидкістю 3−8 м/с, повідомляє Український гідрометцентр.

Погода в Києві 31 березня буде сонячною, опади не передбачаються. Температура повітря вночі коливатиметься від 3° до 5° вище нуля, а вдень підніметься до 14−16° тепла.

У Львові 31 березня буде сонячно і тепло. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° тепла, а вдень — 14−16° вище нуля.

Погода в Дніпрі завтра буде теплою, опади не очікуються. Вночі буде прохолодно, температура повітря буде коливатися від 3° до 5° тепла. Вдень температура підніметься до 13−15° тепла.

У Харкові 31 березня синоптики прогнозують теплу погоду. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 3−5° тепла, а вдень потеплішає до 12−14° вище нуля.

Погода в Одесі завтра буде сонячною. Температура повітря вночі опуститься до 3−5° вище нуля, а вдень підніметься до 13−15° тепла.

Геомагнітна обстановка в Києві 31 березня очікується неспокійна. У першій половині дня обіцяють слабкі магнітні бурі, а потім невеликі хвилювання магнітосфери Землі.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в східних областях вночі очікується мокрий сніг.