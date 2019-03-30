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Ракурс
Арешт кримських татар: Євросоюз вимагає припинити порушувати права людини. Фото: ТСН

Арешт кримських татар: Євросоюз вимагає припинити порушувати права людини

30 бер 2019, 13:58
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Європейський Союз (ЄС) відреагував на масовий арешт кримських татар на анексованому півострові. Прес-секретар ЄС Майя Косьянчич вимагає припинити порушувати права людини і звільнити незаконно заарештованих українців.

В Євросоюзі наголосили, що не визнають дотримання російського законодавства на півострові Крим, а значить звинувачення в причетності до організації «Хізб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії, не можуть бути законними. Про це повідомляється в заяві Косьянчич, яку має видання «Європейська правда».

Масові обшуки і затримання, вважають в ЄС, є реакцією на мирну акцію кримських татар проти окупації Криму Росією. Згідно з доповіддю Верховного комісара ООН з прав людини, кримських татар переслідують під приводом екстремізму і тероризму. У зв’язку з цим ЄС вимагає, щоб Росія зупинила дискримінацію щодо кримських татар і дозволила їм користуватися основними свободами і правами людини.

Як відомо, 27 і 28 березня на анексованому півострові російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських активістів. В результаті 23 особи були затримані, а суд, який перебуває під контролем РФ, відправив кримчан до ізолятору до 15 травня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», затриманих кримчан таємно вивезли в Ростов. Співробітники державних органів постачають адвокатів і правозахисників суперечливою інформацією, а керівник слідчої групи поїхав до Москви.


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