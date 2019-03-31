В секторе Газа четыре человека погибли и сотни получили ранения. Фото: sinarharia

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Ракурс

В секторе Газа погибли четыре палестинца и еще сотни получили ранения в результате столкновений. На границе спорной территории десятки тысяч демонстрантов устроили массовый протест, однако перемирие между Израилем и Газой сохраняется.

Из сектора Газа были выпущены пять ракет в связи с чем израильская сторона ответила стрельбой из танков по военным постам ХАМАСа сегодня рано утром. По данным Министерства здравоохранения в Газе, в результате обстрела погибли трое 17-летних палестинцев и один парень скончался накануне. Ранения разной степени тяжести получили 316 жителей Газы. Об этом сообщает издание AFP.

Тысячи демонстрантов собрались, чтобы отметить годовщину массовых протестов, в результате которых погибли около 200 палестинцев и солдат Израиля. Мировое сообщество опасалось, что новая акция приведет к множествам жертв, но масштабного кровопролития удалось избежать.

Израильская сторона разместила вдоль границы несколько тысяч военных, чтобы предотвратить возможное насилие. Все началось в пятницу вечером, когда небольшие группы палестинцев пытались сломать забор на границе и швыряли гранаты, но израильские военные использовали слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Отметим, что с начала протестов в Газе были убиты по меньшей мере 50 палестинских детей.

Как ранее сообщал «Ракурс», палестинцы собрались у границы Израиля, чтобы провести акцию «Марш миллионов». Во время демонстрации они бросали в военных камни и взрывали гранаты.