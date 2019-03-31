Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Порошенко голосует на президентских выборах / Фото: Flickr

Порошенко голосует на президентских выборах (ВИДЕО)

31 мар 2019, 12:20
999

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 31 марта, вместе с семьей посетил один из избирательных участков в Печерском районе Киева для того, чтобы принять участие в голосовании на выборах главы государства.

Порошенко проголосовал на выборах президента / Фото: news112ua

Ранее сегодня уже проголосовали главные конкуренты Порошенко — кандидаты в президенты Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня украинцы голосуют за одного из 39-ти кандидатов на пост главы государства. Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00. Предварительные результаты выборов (экзит-полы) обнародуют сразу после завершения голосования.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Жена Гриценко проголосовала со второй попытки

Украинцы выбирают нового президента. Жена одного из кандидатов Анатолия Гриценко не смогла проголосовать, прибыв утром на избирательный участок, поскольку член избиркома не нашел ее в списках избирателей. Позже ей это все же удалось

Новости Украины
14:45