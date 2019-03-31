Порошенко голосует на президентских выборах / Фото: Flickr

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Ракурс

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 31 марта, вместе с семьей посетил один из избирательных участков в Печерском районе Киева для того, чтобы принять участие в голосовании на выборах главы государства.

Ранее сегодня уже проголосовали главные конкуренты Порошенко — кандидаты в президенты Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня украинцы голосуют за одного из 39-ти кандидатов на пост главы государства. Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00. Предварительные результаты выборов (экзит-полы) обнародуют сразу после завершения голосования.