Тимошенко, Бойко и Вилкул проголосовали на выборах президента / / Фото: Скрин YouTube

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Ракурс

Кандидаты в президенты лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, представитель «Оппозиционного блока» Александр Вилкул и кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко уже проголосовали на выборах президента.

Избирательный участок Юлия Тимошенко посетила вместе со своим мужем.

«Я верю, что сегодня начинается новый исторический период. Сейчас Украина находится в бедности. Но сегодня мы должны поставить точку. Слава Украине!», — сказала Юлия Тимошенко после голосования.

Также уже проголосовали бывшие регионалы Александр Вилкул и Юрий Бойко.

«Я проголосовал за мир и развитие, сильную экономику и достойную жизнь людей. Призываю всех прийти сегодня на участки», — написал в Facebook Вилкул.

Напомним, 31 марта граждане Украины в течение дня будут голосовать за одного из 39-ти кандидатов на пост главы государства. Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00. Предварительные результаты выборов (экзит-полы) обнародуют сразу после завершения голосования. «Ракурс» следит за ходом волеизъявления и установлением результатов первого тура выборов.