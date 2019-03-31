В Украине семь избирательных участков не открылись вовремя. Фото: RT

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В Украине семь избирательных участков не открылись к старту выборов президента. На местах голосования были зафиксированы небольшие нарушения, в связи с которыми правоохранители проведут первоначальную проверку.

На двух участках Киева возникли стандартные проблемы: в одном сотрудник забыл ключи, а во втором опоздал председатель избирательного участка. В Херсонской, Киевской и Запорожской областях не открылись вовремя по одному участку в каждой, а в Одесской области таких насчитали два. Об этом сообщил во время брифинга Министерства внутренних дел глава Национальной полиции Сергей Князев, передает «112 Украина».

В указанных областях были зафиксированы такие небольшие неполадки, как отсутствие контрольных талонов для урн. Представитель ЦИК в этом случае должны доставить талоны, склеить их и составить акт о нарушении. Только после этого в указанных пунктах запустят голосование.

Правоохранители будут каждый час собирать и обновлять информацию о количестве правонарушений на выборах. Согласно последним данным МВД, с начала выборов было получено 25 заявлений о нарушениях.

Ранее сообщалось, что первый избирательный участок открылся в Австралии. Там украинцы начали голосовать около 23.00 по киевскому времени.