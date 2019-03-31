Выборы президента: открылись первые участки за границей, украинцы Китая уже голосуют / Фото: То є Львів.

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Голосование на выборах президента, благодаря разнице во времени, начали украинцы из Австралии, а также Китая. По информации главы департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева, первый зарубежный избирательный участок в австралийской Канберре открылся еще 30 марта в 23.00 по киевскому времени. Голосование на этом участке завершится в 11.00 31 марта.

Также работают и избирательные участки на территории Китая.

«Едем в Шанхай реализовывать свое право голоса. И вы долго не спите», — написала в Facebook украинка Юлия Смаль, которая живет в Китае.

Впоследствии она добавила фотографию с момента голосования на избирательном участке.

Напомним, украинцы за рубежом могут проголосовать на 101-м избирательном участке в 72 странах. Почти все участки созданы при посольствах и консульствах Украины. Самый большой заграничный избирательный участок создан в Молдове, где зарегистрированы более 52 тыс. избирателей, а самая меньшая — в Косово. Всего ЦИК передал на зарубежные участки более 420 тыс. бюллетеней. Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Там граждане Украины будут голосовать до 6.00 по Киеву на 1 апреля.