Президентом Словакии с большим перевесом стала гражданская активистка и адвокат. Фото: LiveJournal

https://racurs.ua/n120094-prezidentom-slovakii-s-bolshim-perevesom-stala-grajdanskaya-aktivistka-i-advokat.html

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Президентом Словакии вчера стала гражданская активистка с леволиберальными взглядами Зузана Чапутова. За нее граждане отдали 58,4% голосов. Соперником Чапутовой был замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, который набрал только 41,59%.

Информация о победе Чапутовой стала известна вчера, после подсчета всех бюллетеней. Чапутова баллотировалась от внепарламентской партии «Прогрессивная Словакия», в то время как Шефчовича поддерживала правящая партия страны «Направление — социальная демократия». Замглавы Еврокомиссии признал свое поражение и поздравил 45-летнюю Чапутову с победой. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Во время первого тура отрыв между Чапутовой и Шефчовичем был более заметный. После подсчета голосов 16 марта оказалось, что активистка набрала 40,6%, в то время как члену Еврокомиссии избиратели отдали только 18,6% голосов.

Зузана Чапутова принимала участие в массовых демонстрация против коррупции, которые охватили страну после убийства словацкого журналиста Яна Кучака. Мужчину и его невесту застрелили в феврале прошлого года в собственном доме. Последний материал, над которым работал Кучак, был посвящен связь между приближенными премьер-министра страны Роберта Фицо и итальянскими предпринимателями, которые сотрудничали с мафией. Статью издали уже после убийства журналиста.

Отметим, что массовые протесты из-за убийства Кучака привели к отставке главы Словакии, его помощников, шефа полиции, главы МВД и министра культуры. Их обвинили в том, что расследование убийства журналиста не ведется должным образом.

Ранее сообщалось, что ответственность за убийство Кучака возложили на мультимиллионера Словакии, которому уже предъявили обвинения.