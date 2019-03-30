Corvus corone, фото: Bernard Dupont

https://racurs.ua/n120093-na-nashih-glazah-v-evrope-formiruutsya-dva-vida-voron-uchenye.html

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Два вида европейских ворон, которые выглядят достаточно разными, на самом деле не очень сильно отличатся друг от друга и пока только находятся в стадии расхождения от одного вида. В Западной Европе это черная ворона (Corvus corone), в Восточной Европе — серая ворона (Corvus cornix).

Оба вида пересекаются лишь в очень небольшой зоне, проходящей вдоль реки Эльба в Германии, где их представители иногда спариваются друг с другом, в результате чего на свет появляются гибриды, способные иметь потомство, что довольно неожиданно, поскольку многие гибридные виды являются бесплодными, сообщает издание Science Alert.

Геномный анализ 400 птиц обоих видов показал, что Corvus corone и Corvus cornix почти не отличаются с генетической точки зрения. Единственное существенное генетическое различие между ними может быть найдено в гене, ответственном за окрас перьев.

Видообразования в ряде случаев — это достаточно медленный эволюционный процесс, который обычно занимает довольно много времени. Это может происходить различными способами. В случае ворон, они начали разделяться из единого европейского вида.

Ученые считают, что этот процесс, вероятно, начался в течение последнего ледникового периода, в период примерно от 115 до 11,7 тыс. лет назад. В течение этого времени чередовались периоды наступления и отступления ледников, которые, вероятно, заставляли популяцию ворон разделяться.

Когда они снова объединились после потепления, оказалось, что между ними возникли различия.

«Скорее всего, в восточной популяции возникла мутация, которая наделила своих носителей более светлым, серым оперением», — отмечает эволюционный биолог Йохен Вольф из университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене.

Но вместо того, чтобы вновь соединиться в одну популяцию, вороны разделились на две отдельные группы, контактируя только в долине Эльбы.

«Только два главных гена, которые вместе кодируют цвет перьев, резко отличаются по обе стороны от гибридной зоны — серые аллели не встречающиеся на западе зоны, а черный аллель отсутствует в восточном регионе, — отмечает Вольф. — Это очень сильный признак того, что существует строгий отбор на основе цвета».

Это говорит о том, что вороны выбирают партнеров по цвету, отдавая предпочтение похожим по окраске.

Напомним, недавно ученые доказали, что эволюция никогда не прекращается.