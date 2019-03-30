Место инцидента фото: Евгений Жуков

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Сегодня в Одессе водитель автомобиля «Опель» на еврономерах сбил трех сотрудников Национальной гвардии, заступивших на патрулирование города накануне президентских выборов.

Двух пострадавших правоохранителей госпитализировали. Три человека, находившиеся в «Опеле», также были травмированы. Водитель транспортного средства задержан. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

Инцидент произошел на углу улицы Кишиневская и проспекта Добровольского.

Как рассказал в своем Фейсбуке начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк, по предварительной информации, «евроболяхер» спешил проехать на желтый сигнал светофора и на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, в результате чего потерял управление и вылетел на тротуар, где находились нацгвардейцы.

Пострадавшие стражи порядка находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики. В автомобиле находились несовершеннолетний ребенок и жена водителя. Пассажиров «Опеля» с телесными повреждениями также направили в медицинское учреждение.

Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков назвал имя погибшего нацгвардейца — это Виталий Флоря, 1996 года рождения.

Напомним, в прошлом году на Ровенщине пьяный водитель во время бегства сбил полицейского. В результате инцидента правоохранитель получил ушиб голени.