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Место инцидента фото: Евгений Жуков

Автомобиль на «евробляхах» сбил трех нацгвардейцев в Одессе, один из военнослужащих погиб (ФОТО)

30 мар 2019, 21:43
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Сегодня в Одессе водитель автомобиля «Опель» на еврономерах сбил трех сотрудников Национальной гвардии, заступивших на патрулирование города накануне президентских выборов.

Двух пострадавших правоохранителей госпитализировали. Три человека, находившиеся в «Опеле», также были травмированы. Водитель транспортного средства задержан. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

Инцидент произошел на углу улицы Кишиневская и проспекта Добровольского.

Как рассказал в своем Фейсбуке начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк, по предварительной информации, «евроболяхер» спешил проехать на желтый сигнал светофора и на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, в результате чего потерял управление и вылетел на тротуар, где находились нацгвардейцы.

Пострадавшие стражи порядка находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики. В автомобиле находились несовершеннолетний ребенок и жена водителя. Пассажиров «Опеля» с телесными повреждениями также направили в медицинское учреждение.

Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков назвал имя погибшего нацгвардейца — это Виталий Флоря, 1996 года рождения.

Место ДТП в Одессе, фото: Евгений Жуков

Место ДТП в Одессе, фото: Евгений Жуков

Место ДТП в Одессе, фото: Национальная полиция

Напомним, в прошлом году на Ровенщине пьяный водитель во время бегства сбил полицейского. В результате инцидента правоохранитель получил ушиб голени.

Источник: Ракурс


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999

Автомобиль на «евробляхах» сбил трех нацгвардейцев в Одессе, один из военнослужащих погиб (ФОТО)

В Одессе автомобиль с иностранной регистрацией сбил трех военнослужащих Национальной гвардии. В результате инцидента один из нацгвардейцев погиб, остальных госпитализировали с тяжелыми травмами

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