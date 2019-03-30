На Ровенщине сегодня после вакцинации умер шестимесячный ребенок

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В настоящее время не установлена связь между внезапной смертью шестимесячного ребенка в Ровенской области и произведенной вакцинацией от гепатита и полиомиелита.

По результатам вскрытия предварительной причиной смерти ребенка считается «внезапная смерть с признаками дыхательной недостаточности и отек мозга». Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Окончательная причина смерти еще не установлена, проводятся лабораторные исследования.

Прививки ребенку сделали сегодня в 14.00 в Костопольской амбулатории общей практики семейной медицины. В 16.14 в Костопольскую подстанцию скорой помощи поступил вызов к шестимесячному ребенку. Когда медики в 16.25 прибыли на место, ребенок уже не имел признаков жизни.

В ведомстве отмечают, что сегодня из того же 10-дозового флакона от полиомиелита было привито еще восемь детей, их состояние удовлетворительное.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, осенью прошлого года в городе Измаиле Одесской области спустя несколько дней после прививки внезапно умерла шестимесячная девочка. По словам ее матери, ребенок перестал дышать во время сна.