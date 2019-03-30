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Ракурс
На Рівненщині сьогодні після вакцинації померла шестимісячна дитина

Медики не встановили зв’язку між вакцинацією та раптовою смертю дитини в Рівненській області — МОЗ

30 бер 2019, 20:57
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Наразі не встановлено зв’язку між раптовою смертю шестимісячної дитини в Рівненській області та здійсненою вакцинацією від гепатиту та поліомієліту.

За результатами розтину попередньою причиною смерті дитини вважається «раптова смерть з ознаками дихальної недостатності та набряк мозку». Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Остаточну причину смерті ще не встановлено, тривають лабораторні дослідження.

Щеплення дитині зроблили сьогодні о 14.00 в Костопільській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. О 16.14 до Костопільської підстанції швидкої допомоги надійшов виклик до шестимісячна дитини. Коли медики о 16.25 прибули на місце, дитина вже на мала ознак життя.

У відомстві зазначають, що сьогодні з того самого 10-дозового флакону від поліомієліту було щеплено ще вісім дітей, їхній стан задовільний.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, восени минулого року в місті Ізмаїлі Одеської області за кілька днів після щеплення раптово померла шестимісячна дівчинка. За словами її матері, дитина перестала дихати під час сну.

Джерело: Ракурс


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