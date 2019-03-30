На Рівненщині померло немовля після щеплення від гепатиту та поліомієліту. Фото: SPUTNIK

https://racurs.ua/ua/n120077-na-rivnenschyni-pomerlo-nemovlya-pislya-scheplennya-vid-gepatytu-ta-poliomiielitu.html

Ракурс

На Рівненщині померла шестимісячна дівчинка через декілька годин після щеплення. Батьки немовляти викликали «швидку», але дівчинка загинула до приїзду медиків.

Щеплення від гепатиту та поліомієліту дитині зробили близько 13.30 у лікарні міста Костопіль. Через декілька годин о 17.00 дівчинці стало зле і батьки одразу зателефонували до «швидкої», але медики змогли лише зафіксувати факт смерті немовляти. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Рівненській області.

Дитину виховували 17-річна мати і 29-річний батько, які перебувають у цивільному шлюбі.

Тіло дівчинки передали до моргу для проведення експертизи, яка допоможе встановити причину смерті немовляти. Правоохоронці вилучили із лікарні необхідні документи, які потрібні для встановлення обставин трагедії.

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України (невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідкидля неповнолітнього).

Як раніше повідомляв «Ракурс», у жовтні минулого року в Одеській області раптово померла дитина. Її батьки звинуватили у цьому щеплення, яке було зроблено за декілька днів до смерті шестимісячного немовляти.