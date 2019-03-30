На Ровенщине умер младенец после прививки от гепатита и полиомиелита

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Ракурс

На Ровенщине умерла шестимесячная девочка через несколько часов после прививки. Родители младенца вызвали «скорую», но девочка погибла до приезда медиков.

Прививку от гепатита и полиомиелита ребенку сделали около 13.30 в больнице города Костополь. Через несколько часов в 17.00 девочке стало плохо и родители сразу позвонили в «скорую», но медики смогли только зафиксировать факт смерти младенца. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Ровенской области.

Ребенка воспитывали 17-летняя мать и 29-летний отец, находящиеся в гражданском браке.

Тело девочки передали в морг для проведения экспертизы, которая поможет установить причину смерти младенца. Правоохранители изъяли из больницы необходимые документы, которые нужны для установления обстоятельств трагедии.

Сейчас открыто уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего).

Как ранее сообщал «Ракурс», в октябре прошлого года в Одесской области внезапно умер ребенок. Его родители обвинили в этом прививки, которые были сделаны за несколько дней до смерти шестимесячного младенца.