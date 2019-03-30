Танкер Elhiblu-1 у порту столиці Мальти, фото: ВВС

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На Мальті трьом підліткам висунули звинувачення в захопленні 27 березня біля берегів Лівії танкера Elhiblu-1.

За мальтійськими законами це вважається терористичним актом. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує до 30-ти років ув’язнення, повідомляє BBC.

Відомо, що один із підозрюваних — 19-річний Абдалла Барі з Гвінеї. Інші двоє підозрюваних — 15 та 16-річні неповнолітні вихідці з Гвінеї та Кот-д'Івуару. Їхні імена не повідомляють.

Підозрювані заперечують висунуті звинувачення.

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Маскат заявив, що всі міжнародні правила будуть дотримуватися під час розслідування цього інциденту.

Танкер Elhiblu-1, котрий прямував до Лівії, 27 березня підібрав у Середземному морі 108 нелегальних мігрантів. Ймовірно, коли біженці зрозуміли, що повертаються до Лівії, частина з них вирішила захопити корабель. Перебуваючи за шість морських миль від столиці Лівії Тріполі Elhiblu-1 несподівано рушив на північ, до Мальти. Наступного дня патрульне судно зупинило танкер, що ввійшов до територіальних вод Мальти. Група мальтійських спецпризначенців, що піднялася на борт, повернула контроль над кораблем його капітану.

В супроводі військовослужбовців танкер прибув до столиці Мальти Валетти, де мігрантів затримали.

Нагадаємо, за словами міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, це перший випадок захоплення мігрантами судна у відкритому морі.