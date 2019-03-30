О 3.00 31 березня в Україні переводять годинники

https://racurs.ua/ua/n120086-ciieyi-nochi-ukrayina-pereyde-na-litniy-chas.html

Ракурс

О 3.00 31 березня Україна переходить на літній час — о 3.00 на годину вперед переводяться стрілки годинників.

Переведення годинників в Україні на зимовий та літній час керується постановою Кабміну № 509 від 13 травня 1996 року, котра встановлює, що стрілки годинників щороку переводять вперед в останню неділю березня о 3.00 та назад в останню неділю жовтня о 4.00.

У вересні 2011 року Верховна рада підтримала постанову про скасування переведення годинників в Україні. Однак через шквал критики парламент вже через місяць скасував це рішення.

Нещодавно Європарламент підтримав рішення про скасування переведення годинників з 2021 року. Кожна країна ЄС самостійно вирішуватиме, за яким часом — зимовим чи літнім — їй краще жити. Наразі Євросоюз, так само як і Україна, переводить годинники в березні та жовтні.

Нагадаємо, сьогодні о 20.30 Україна приєднається до масштабної всесвітньої акції «Година Землі», учасники котрої на годину вимикають світло, щоб стимулювати інтерес до проблеми охорони природи.

Зокрема, в Києві залишать без освітлення Пішохідний міст через Дніпро, флагшток на Майдані Незалежності, Києво-Печерську Лавру, монумент «Батьківщина-Мати», Софійський собор та низку інших об'єктів.