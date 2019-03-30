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Ракурс
В 3.00 31 марта в Украине переводят часы

Этой ночью Украина перейдет на летнее время

30 мар 2019, 19:43
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В 3.00 31 марта Украина переходит на летнее время — в 3.00 на час вперед переводятся стрелки часов.

Перевод часов в Украине на зимнее и летнее время определяется постановлением Кабмина № 509 от 13 мая 1996 года, которое устанавливает, что стрелки часов ежегодно переводят вперед в последнее воскресенье марта в 3.00 и обратно в последнее воскресенье октября в 4.00.

В сентябре 2011 года Верховная Рада поддержала постановление об отмене перевода часов в Украине. Однако из-за шквала критики парламент уже через месяц отменил это решение.

Недавно Европарламент поддержал решение об отмене перевода часов с 2021 года. Каждая страна ЕС будет самостоятельно решать, по какому времени — зимнему или летнему — ей лучше жить. Сейчас Евросоюз, так же как и Украина, переводит часы в марте и октябре.

Напомним, сегодня в 20.30 Украина присоединится к масштабной всемирной акции «Час Земли», участники которой на час выключают свет, чтобы стимулировать интерес к проблеме охраны природы.

В частности, в Киеве оставят без освещения Пешеходный мост через Днепр, флагшток на Майдане Независимости, Киево-Печерскую Лавру, монумент «Родина-Мать», Софийский собор и ряд других объектов.

Источник: Ракурс


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