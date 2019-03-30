В России уверяют, что политзаключенный Павел Гриб решил прекратить голодовку

Павел Гриб, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n120085-v-rossii-uveryaut-chto-politzakluchennyy-pavel-grib-reshil-prekratit-golodovku.html

Ракурс

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис заявил журналистам, что украинский политзаключенный Павел Гриб 29 марта написал заявление о прекращении голодовки, начатой им несколько дней назад.

По словам Петрашиса, Гриб чувствует себя «удовлетворительно», накануне его возили на обследование в «Межобластную туберкулезную больницу № 19», которая входит в сеть заведений Федеральной службы исполнения наказаний России, сообщает агентство «Интерфакс».

Петрашис уверяет, что политзаключенный уже принимает пищу.

Отец политзаключенного Игорь Гриб в комментарии изданию «Громадське» заявил, что пока информации об этом у него нет. Подтвердить или опровергнуть сообщение о прекращении Грибом голодовки можно будет только в понедельник, когда политзаключенного должен посетить его адвокат.

Отец политзаключенного отметил, что поддерживает решение прекратить голодовку, если его сын действительно так решил, поскольку голодать ему категорически запрещено.

«Он умрет просто», — отмечает Игорь Гриб.

Напомним, Гриба 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам лишения свободы в колонии за якобы содействие терроризму.