У Росії запевняють, що політв’язень Павло Гриб вирішив припинити голодування

Павло Гриб, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n120085-u-rosiyi-zapevnyaut-scho-politv-yazen-pavlo-gryb-vyrishyv-prypynyty-goloduvannya.html

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Голова Громадської спостережної комісії Ростовської області Леонід Петрашіс заявив журналістам, що український політв’язень Павло Гриб 29 березня написав заяву про припинення голодування, розпочатого ним кілька днів тому.

За словами Петрашіса, Гриб почуває себе «задовільно», напередодні його возили на обстеження до «Міжобласної туберкульозної лікарні № 19», котра входить до мережі закладів Федеральної служби виконання покарань Росії, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Петрашіс запевняє, що політв’язень вже приймає їжу.

Батько політв’язня Ігор Гриб в коментарю виданню «Громадське» заявив, що наразі інформації про це в нього не має. Підтвердити чи спростувати повідомлення про припинення Грибом голодування можна буде лише в понеділок, коли політв’язня має відвідати його адвокат.

Батько політв’язня наголосив, що підтримує рішення припинити голодування, якщо його син дійсно так вирішив, оскільки голодувати йому категорично заборонено.

«Він помре просто», — наголошує Ігор Гриб.

Нагадаємо, Гриба 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до шести років позбавлення волі в колонії за нібито сприяння тероризмові.