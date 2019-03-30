Ірина Геращенко, фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

https://racurs.ua/ua/n120084-aresht-krymskyh-tatar-i-zagostrennya-na-donbasi-ie-sprobamy-rf-zmenshyty-yavku-na-prezydentskyh.html

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На думку віце-спікера Ірини Геращенко, нещодавні затримання кримських татар на території окупованого півострова та загострення на Донбасі є спробами РФ зменшити явку на завтрашніх виборах президента.

Про це політик заявила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Геращенко, Росія в такий спосіб намагається залякати активних українців і татар в Криму, а також жителів прифронтової зони на Донбасі.

«В ці дні на Донбасі працюють журналісти міжнародних видань і спостерігачі. Світ має знати, як „русский мир“ ніяк не дасть спокою Україні в своїх мареннях про малоросію», — наголошує Геращенко.

Штаб операції Об'єднаних сил сьогодні повідомляв про суттєве загострення обстановки в порівнянні з попередньою добою. Ворог 19 разів обстріляв позиції українських військ, з них у 16 випадках застосовувалося заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Зазначається, що противник витратив 100 артилерійських боєприпасів калібрів 152, 122, 120 та 82 мм.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова сьогодні підтвердила інформацію про вивезення затриманих на окупованому півострові кримських татар до Ростовської області РФ. Їх окупанти розподілять по п’яти СІЗО, троє з яких розташовані в Ростові, ще двоє - у передмісті.