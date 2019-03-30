Людмила Денісова, фото: «Заноза»

https://racurs.ua/ua/n120080-zatrymanyh-krymskyh-tatar-rozpodilyat-po-p-yaty-sizo-rostovskoyi-oblasti-denisova.html

Ракурс

Підтвердилася інформація про перевезення на територію Росії кримських татар, нещодавно затриманих російськими силовиками в окупованому Криму.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, усі події, включно з переміщенням затриманих на територію Росії, були завчасно сплановані.

«Не просто так для проведення обшуків у мікрорайоні Кам‘янка міста Сімферополь було задіяно ростовских ФСБшників», — наголошує Денісова.

За відомостями омбудсмена, усіх затриманих розподілять по п’яти СІЗО Ростовської області. Троє з цих пенітенціарних закладів розташовані в Ростові, ще двоє - у передмісті.

Затримання кримських татар відбувалися 27 та 28 березня. Загалом тоді затримали 23 особи, нібито за причетність до міжнародної ісламської політичної партії «Хізб ут-Тахрір», котра в Росії в 2003 році визнана терористичною організацією.

Затриманих контрольований Росією Київський районний суд Сімферополя відправив до СІЗО на період до 15 травня.

Нагадаємо, раніше про вивезення до Росії затриманих кримських татар повідомляв кримський журналіст Антон Наумлюк.