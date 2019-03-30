Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Людмила Денисова, фото: «Заноза»

Задержанных крымских татар распределят по пяти СИЗО Ростовской области — Денисова

30 мар 2019, 16:15
999

Подтвердилась информация о перевозке на территорию России крымских татар, недавно задержанных российскими силовиками в оккупированном Крыму.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, все события, включая перемещение задержанных на территорию России, были заблаговременно спланированы.

«Не просто так для проведения обысков в микрорайоне Каменка города Симферополь были задействованы ростовские ФСБшники», — отмечает Денисова.

По сведениям омбудсмена, всех задержанных распределят по пяти СИЗО Ростовской области. Трое из этих пенитенциарных заведений расположены в Ростове, еще двое — в пригороде.

Задержания крымских татар происходили 27 и 28 марта. Всего тогда задержали 23 человека, якобы за причастность к международной исламской политической партии «Хизб ут-Тахрир», которая в России в 2003 году признана террористической организацией.

Задержанных контролируемый Россией Киевский районный суд Симферополя отправил в СИЗО на период до 15 мая.

Напомним, ранее о вывозе в Россию задержанных крымских татар сообщал крымский журналист Антон Наумлюк.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Задержанных крымских татар распределят по пяти СИЗО Ростовской области — Денисова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова подтвердила информацию о перевозке задержанных на территории оккупированного полуострова крымских татар в Ростовскую область РФ

Новости мира
16:15

Масштабный пожар под Киевом: горит предприятие, изготавливающее армейское обмундирование (ВИДЕО)

В Киевской области произошел масштабный пожар. По словам свидетелей происшествия, горит предприятие, производящее бронежилеты и тактическую экипировку

Новости Украины
23:11   29 мар