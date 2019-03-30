Людмила Денисова, фото: «Заноза»

https://racurs.ua/n120080-zaderjannyh-krymskih-tatar-raspredelyat-po-pyati-sizo-rostovskoy-oblasti-denisova.html

Ракурс

Подтвердилась информация о перевозке на территорию России крымских татар, недавно задержанных российскими силовиками в оккупированном Крыму.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, все события, включая перемещение задержанных на территорию России, были заблаговременно спланированы.

«Не просто так для проведения обысков в микрорайоне Каменка города Симферополь были задействованы ростовские ФСБшники», — отмечает Денисова.

По сведениям омбудсмена, всех задержанных распределят по пяти СИЗО Ростовской области. Трое из этих пенитенциарных заведений расположены в Ростове, еще двое — в пригороде.

Задержания крымских татар происходили 27 и 28 марта. Всего тогда задержали 23 человека, якобы за причастность к международной исламской политической партии «Хизб ут-Тахрир», которая в России в 2003 году признана террористической организацией.

Задержанных контролируемый Россией Киевский районный суд Симферополя отправил в СИЗО на период до 15 мая.

Напомним, ранее о вывозе в Россию задержанных крымских татар сообщал крымский журналист Антон Наумлюк.