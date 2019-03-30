Суперкомпьютер в телефоне: ученые разрабатывают доступное ультрасовременное моделирование сердца. Фото: medical xpress.

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Суперкомпьютерное моделирование сердца для мобильных телефонов и для работы в режиме реального времени на настольных компьютерах разрабатывают американские ученые. Новый подход поможет не только в диагностике сердечных заболеваний, но и откроет новые возможности для исследований.

Ранее составить моделирование такого рода было невозможно. Сложная электрофизиология клеток и тканей сердца превращают моделирование таких состояний как аритмия в решение миллиардов дифференциальных уравнений. Таким образом его можно было составить, только имея доступ к суперкомпьютеру. Новая методика опубликована в статье для Science Advances, передает medical xpress.

Симуляция суперкомпьютера позволяет улучшить качество образования студентов-медиков. В работе врачей эта методика и вовсе может стать незаменимой. Медики смогут обсуждать со своими пациентами опасные заболевания, демонстрируя при этом модель их сердца.

Использование симуляции позволит заранее предсказать возможные проблемы с сердцем при установке кардиостимулятора в определенном месте. Врач сможет импортировать данные конкретного пациента и с помощью симуляции прогнозировать, как будет реагировать его сердце на определенное лечение и влияние.

Для создания моделирования ученые использовали код WebGL, который используется для перепрофилирования видеокарт для выполнения вычислений, ускоряющих работу научных вычислительных приложений. Также была разработана библиотека, которая помогает выполнять высокопроизводительные вычисления сложных задач, и крупномасштабное моделирование для их запуска.

До изобретения этого моделирования было множество проблем при попытках решить сложные модели для клинического использования в режиме реального времени. Теперь это можно сделать.

Ранее сообщалось, что физические упражнения, по мнению ученых, снижают шанс развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин с раком молочной железы.