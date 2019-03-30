Последствия пожара, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n120078-bolee-desyatka-unichtojennyh-kioskov-na-bukovinskom-rynke-likvidirovali-masshtabnyy-pojar-foto.html

Ракурс

На рынке в городе Вижница Черновицкой области этой ночью вспыхнул масштабный пожар.

Информация о возгорании поступила в службу спасения примерно в 2.00. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Очаг возгорания располагался в одном из хозяйственных магазинов. Также огонь повредил еще 12 соседних киосков. Общая площадь пожара составила 900 кв. м.

Пожар был ликвидирован в 4.06. Большую часть рынка удалось спасти от огня. Причины его возникновения и нанесенный ущерб устанавливаются.

Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, в прошлом году в Хмельницком едва полностью не сгорел вещевой рынок «Дарсон». Пожар начался с того, что вспыхнули два торговые киоски, огонь быстро распространялся на соседние. В результате полностью сгорели два киоска, еще четыре были повреждены.