Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия пожара, фото: ГСЧС

Более десятка уничтоженных киосков: на буковинском рынке ликвидировали масштабный пожар (ФОТО)

30 мар 2019, 15:37
999

На рынке в городе Вижница Черновицкой области этой ночью вспыхнул масштабный пожар.

Информация о возгорании поступила в службу спасения примерно в 2.00. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Очаг возгорания располагался в одном из хозяйственных магазинов. Также огонь повредил еще 12 соседних киосков. Общая площадь пожара составила 900 кв. м.

Пожар был ликвидирован в 4.06. Большую часть рынка удалось спасти от огня. Причины его возникновения и нанесенный ущерб устанавливаются.

Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Последствия пожара, фото: Национальная полиция

Последствия пожара, фото: Национальная полиция

Последствия пожара, фото: Национальная полиция

Последствия пожара, фото: ГСЧС

Последствия пожара, фото: ГСЧС

Напомним, в прошлом году в Хмельницком едва полностью не сгорел вещевой рынок «Дарсон». Пожар начался с того, что вспыхнули два торговые киоски, огонь быстро распространялся на соседние. В результате полностью сгорели два киоска, еще четыре были повреждены.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости