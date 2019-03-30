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Ракурс
Наслідки пожежі, фото: ДСНС

Понад десяток знищених кіосків: на буковинському ринку ліквідували масштабну пожежу (ФОТО)

30 бер 2019, 15:37
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На ринку у місті Вижниця Чернівецької області цієї ночі спалахнула масштабна пожежа.

Інформація про займання надійшла до служби порятунку приблизно о 2-й годині. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Осередок займання розташовувався в одному з господарських магазинів. Також вогонь пошкодив ще 12 сусідніх кіосків. Загальна площа пожежі становила 900 кв. м.

Пожежу було ліквідовано о 4.06. Більшу частину ринку вдалося врятувати від вогню. Причини її виникнення та завдані збитки встановлюються.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Наслідки пожежі, фото: Національна поліція

Наслідки пожежі, фото: Національна поліція

Наслідки пожежі, фото: Національна поліція

Наслідки пожежі, фото: ДСНС

Наслідки пожежі, фото: ДСНС

Нагадаємо, торік у Хмельницькому ледь вщент не згорів речовий ринок «Дарсон». Пожежа розпочалася з того, що спалахнули два торговельних кіоски, вогонь швидко поширювався на сусідні. Загалом повністю згоріли два кіоски, ще чотири були пошкоджені.

Джерело: Ракурс


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