Наслідки пожежі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n120078-ponad-desyatok-znyschenyh-kioskiv-na-bukovynskomu-rynku-likviduvaly-masshtabnu-pojeju-foto.html

Ракурс

На ринку у місті Вижниця Чернівецької області цієї ночі спалахнула масштабна пожежа.

Інформація про займання надійшла до служби порятунку приблизно о 2-й годині. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Осередок займання розташовувався в одному з господарських магазинів. Також вогонь пошкодив ще 12 сусідніх кіосків. Загальна площа пожежі становила 900 кв. м.

Пожежу було ліквідовано о 4.06. Більшу частину ринку вдалося врятувати від вогню. Причини її виникнення та завдані збитки встановлюються.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, торік у Хмельницькому ледь вщент не згорів речовий ринок «Дарсон». Пожежа розпочалася з того, що спалахнули два торговельних кіоски, вогонь швидко поширювався на сусідні. Загалом повністю згоріли два кіоски, ще чотири були пошкоджені.