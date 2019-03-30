Суперкомп'ютер у телефоні: вчені розробляють доступне ультрасучасне моделювання серця. Фото: medical xpress

https://racurs.ua/ua/n120079-superkomp-uter-u-telefoni-vcheni-rozroblyaut-dostupne-ultrasuchasne-modeluvannya-sercya.html

Ракурс

Суперкомп’ютерне моделювання серця для мобільних телефонів і для роботи в режимі реального часу на настільних комп’ютерах розробляють американські вчені. Новий підхід допоможе не тільки у діагностиці серцевих захворювань, а й відкриє нові можливості для досліджень.

Раніше скласти моделювання такого роду було неможливо. Складна електрофізіологія клітин і тканин серця перетворює моделювання таких станів як аритмія в рішення мільярдів диференціальних рівнянь. Таким чином його можна було скласти, тільки маючи доступ до суперкомп’ютера. Нова методика опублікована в статті для Science Advances, передає medical xpress.

Симуляція суперкомп’ютера дозволяє поліпшити якість освіти студентів-медиків. В роботі лікарів ця методика і зовсім може стати незамінною. Медики зможуть обговорювати зі своїми пацієнтами небезпечні захворювання, демонструючи при цьому модель їхнього серця.

Використання симуляції дозволить заздалегідь передбачити можливі проблеми з серцем при установці кардіостимулятора в певному місці. Лікар зможе імпортувати дані конкретного пацієнта і за допомогою симуляції прогнозувати, як буде реагувати його серце на певне лікування і вплив.

Для створення моделювання вчені використовували код WebGL, який використовується для перепрофілювання відеокарт для виконання обчислень, що прискорюють роботу наукових обчислювальних додатків. Також була розроблена бібліотека, яка допомагає виконувати високопродуктивні обчислення складних завдань, і великомасштабне моделювання для їх запуску.

До винаходу цього моделювання було безліч проблем при спробах вирішити складні моделі для клінічного використання в режимі реального часу. Тепер це можна зробити.

Раніше повідомлялося, що фізичні вправи, на думку вчених, знижують шанс розвитку серцево-судинних захворювань у жінок з раком молочної залози.