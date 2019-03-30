Ирина Геращенко, фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

https://racurs.ua/n120084-arest-krymskih-tatar-i-obostrenie-na-donbasse-yavlyautsya-popytkami-rf-umenshit-yavku.html

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По мнению вице-спикера Ирины Геращенко, недавние задержания крымских татар на территории оккупированного полуострова и обострение на Донбассе являются попытками РФ уменьшить явку на завтрашних выборах президента.

Об этом политик заявила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Геращенко, Россия таким образом пытается запугать активных украинцев и татар в Крыму, а также жителей прифронтовой зоны на Донбассе.

«В эти дни на Донбассе работают журналисты международных изданий и наблюдатели. Мир должен знать, как „русский мир“ никак не оставит в покое Украину в своих грезах о малороссии», — отмечает Геращенко.

Штаб операции Объединенных сил сегодня сообщал о существенном обострении обстановки по сравнению с предыдущими сутками. Враг 19 раз обстрелял позиции украинских войск, из них в 16 случаях применялось запрещенное Минскими договоренностями оружие. Отмечается, что противник использовал 100 артиллерийских боеприпасов калибров 152, 122, 120 и 82 мм.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова сегодня подтвердила информацию о вывозе задержанных на оккупированном полуострове крымских татар в Ростовскую область РФ. Их оккупанты распределят по пяти СИЗО, трое из которых расположены в Ростове, еще двое — в пригороде.