Ученые установили, какой объем мозга занимает родной язык

https://racurs.ua/n120083-pochti-pomestitsya-na-disketu-uchenye-ustanovili-skolko-informacii-nujno-usvoit-dlya-izucheniya.html

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Изучение языка в период между рождением и достижением 18-летнего возраста оказалось не столь легким процессом, как считалось.

Так, средний англоязычный взрослый, скорее всего, усвоил 12,5 миллиона бит информации, связанной с языком. Тем не менее, для современной цифровой техники это не очень большое число, сообщает издание LiveScience со ссылкой на статью в журнале Royal Society Open Science.

Цифровые устройства, такие как компьютеры, для хранения информации используют биты, числа 1 и 0 в двоичном формате. Мозг человека кодирует информацию в другом формате, но биты можно использовать для сравнения. Это позволило ученым рассчитать объем данных, необходимых для усвоения родного языка.

«Это может показаться странным, но, с точки зрения хранения цифровых носителей, наши знания языка почти помещаются на дискете», — отмечают исследователи.

Для хранения информации о языке нужно 1,5 мегабайта информации, в то время как на уже почти исчезнувший носитель информации — дискету, помещается 1,37 мегабайта. Для сравнения, это эквивалент около минуты песни в формате Mp3.

Исследователи отмечают, что в лучшем случае за один день взрослый запоминает от 1 до 2 тыс. бит родного языка. В худшем случае — около 120 бит в день.

Большая часть этих 12,5 млн бит речевой информации, хранящейся в головном мозге, не связана с грамматикой и синтаксисом, а скорее означает значение слов, отмечают ученые.

«Синтаксис представляет собой лишь крошечную часть изучения языка, основная сложность заключается в том, чтобы узнать, что означает так много слов», — рассказал соавтор исследования доцент кафедры психологии Калифорнийского университета в Беркли Стивен Пиентедоси.

Это также отличает людей, изучающих язык, от компьютерных программ, способных к самообучению в этой сфере, отмечает ученый.

«Машины знают, какие слова используются вместе и как они размещаются в предложениях, но очень мало знают о значении слов», — подчеркивает Пиентедоси.

Поскольку значение слов может быть очень похожим на разных языках, добавляет ученый, билингвы, скорее всего, не должны хранить в два раза больше информации.

Напомним, недавно ученые установили, что человеческий мозг способен воспринимать изменения магнитного поля.