Вчені встановили, який об’єм мозку займає рідна мова

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Вивчення мови в період між народженням і досягненням 18-річного віку виявилося не настільки легким процесом, як вважалося.

Так, середній англомовний дорослий, скоріше за все, засвоїв 12,5 мільйона біт інформації, пов’язаної з мовою. Однак для сучасної цифрової техніки це не дуже велике число, повідомляє видання LiveScience з посиланням на статтю в журналі Royal Society Open Science.

Цифрові пристрої, такі як комп’ютери, для зберігання інформації використовують біти, числа 1 та 0 в двійковому форматі. Мозок людини кодує інформацію в іншому форматі, але біти можна використовувати для порівняння. Це дозволило ученим розрахувати об'єм даних, потрібних для засвоєння рідної мови.

«Це може здатися дивним, але, з точки зору зберігання цифрових носіїв, наші знання мови майже поміщаються на дискеті», — наголошують дослідники.

Для зберігання інформації про мову потрібно 1,5 мегабайта інформації, в той час як на вже майже зниклий носій інформації — дискету, поміщається 1,37 мегабайта. Для порівняння, це еквівалент близько хвилини пісні в форматі Mp3.

Дослідники зазначають, що в найкращому випадку за один день дорослий запам’ятовує від 1 до 2 тис. біт рідної мови. У найгіршому випадку — близько 120 біт на день.

Більша частина цих 12,5 мільйонів біт мовної інформації, що зберігається в головному мозку, не пов’язана з граматикою і синтаксисом, а скоріше означає значення слів, наголошують учені.

«Синтаксис являє собою лише крихітну частину вивчення мови, основна складність полягає в тому, щоб дізнатися, що означає так багато слів», — розповів співавтор дослідження доцент кафедри психології Каліфорнійського університету в Берклі Стівен Піентедосі.

Це також відрізняє людей, що вивчають мову, від комп’ютерних програм, здатних до самонавчання у цій сфері, наголошує вчений.

«Машини знають, які слова використовуються разом і як вони розміщуються в реченнях, але дуже мало знають про значення слів», — зазначає Піентедосі.

Оскільки значення слів може бути дуже схожим у різних мовах, додає вчений, білінгви, скоріше за все, не повинні зберігати в два рази більше інформації.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що людський мозок здатний сприймати зміни магнітного поля.