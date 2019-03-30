Танкер Elhiblu-1 в порту столицы Мальты, фото: ВВС

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Ракурс

На Мальте трем подросткам предъявлено обвинение в захвате 27 марта у берегов Ливии танкера Elhiblu-1.

По мальтийскими законами это считается террористическим актом. Если их вину докажут, им грозит до 30 лет заключения, сообщает BBC.

Известно, что один из подозреваемых — 19-летний Абдалла Бари из Гвинеи. Другие двое подозреваемых — 15 и 16-летние несовершеннолетние выходцы из Гвинеи и Кот-д'Ивуара. Их имена не сообщают.

Подозреваемые отрицают выдвинутые обвинения.

Премьер-министр Мальты Джозеф Маскат заявил, что все международные правила будут соблюдаться при расследовании этого инцидента.

Танкер Elhiblu-1, который направлялся в Ливию, 27 марта подобрал в Средиземном море 108 нелегальных мигрантов. Вероятно, когда беженцы поняли, что возвращаются в Ливию, часть из них решила захватить корабль. Находясь за шесть морских миль от столицы Ливии Триполи Elhiblu-1 неожиданно двинулся на север, к Мальте. На следующий день патрульное судно остановило вошедший в территориальные воды Мальты танкер. Группа мальтийских спецназовцев, поднявшаяся на борт, вернула контроль над кораблем его капитану.

В сопровождении военнослужащих танкер прибыл в столицу Мальты Валетты, где мигрантов задержали.

Напомним, по словам министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, это первый случай захвата мигрантами судна в открытом море.