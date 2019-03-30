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Місце ДТП в Одесі, фото: Євгеній Жуков

Автомобіль на «євробляхах» збив трьох нацгвардійців в Одесі, один із військовослужбовців загинув (ФОТО, ВІДЕО)

30 бер 2019, 21:43
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Сьогодні в Одесі водій автомобіля «Опель» на єврономерах збив трьох співробітників Національної гвардії, котрі заступили на патрулювання міста напередодні президентських виборів.

Двох постраждалих правоохоронців госпіталізували. Троє людей, що перебували о «Опелі», також були травмовані. Водія транспортного засобу затримано. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Національної поліції Сергій Князєв.

Інцидент стався на розі вулиці Кишинівська та проспекту Добровольського.

Як розповів у своєму Фейсбуці начальника Головного управління поліції в Одеській області Руслан Форостяк, за попередньою інформацією, «євроболяхер» поспішав проїхати на жовтий сигнал світлофора й на великій швидкості зіткнувся з іншим автомобілем, внаслідок чого втратив керування й вилетів на тротуар, де перебували нацгвардійці.

Постраждалі правоохоронці перебувають у тяжкому стані, за їхнє життя борються медики. В автомобілі перебували неповнолітня дитина та дружина водія. Пасажирів «Опеля» з тілесними ушкодженнями також спрямували до медичного закладу.

Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков назвав ім’я загиблого нацгвардійця — це Віталій Флоря, 1996 року народження.

Місце ДТП в Одесі, фото: Євгеній Жуков

Місце ДТП в Одесі, фото: Євгеній Жуков

Місце ДТП в Одесі, фото: Національна поліція

Нагадаємо, торік на Рівненщині п’яний водій під час втечі збив поліцейського. Внаслідок інциденту правоохоронець дістав забій гомілки.

Джерело: Ракурс


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