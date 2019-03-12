Виновата ворона: в Одессе энергетики обвиняют птицу в обесточивании улицы. Фото: Наше Місто

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Racurs.ua

В Одессе сотрудники Южного РЭСа обвинили ворону в коротком замыкании, которое обесточило сегодня целую улицу. Авария, согласно информации «Одессаоблэнерго», прошла около 9.25 утра, а подачу электроснабжения возобновили уже вечером.

По словам энергетиков, виной всему стала ворона, которая решила укрепить свое гнездо неизвестным кабелем, но обронила его по пути на линию электропередач. Об этом сообщает местное издание «Думская».

Сам участок на площади Независимости на время работы ремонтников оградили пленкой. Возле ограждения лежали поврежденные вороной детали линии электропередачи.

Два микрорайона Одессы провели день без электроснабжения из-за последствий непогоды, которая накрыла Украину и обесточила множество населенных пунктов. Сильный ветер срывал кровлю с домов, обрушил множество деревьев, бигбордов и даже унес две жизни.

В Винницкой области 28-летняя женщина скончалась в результате падения дерева, а в Житомирской области ветер сорвал кровлю дома. Хозяйка жилища погибла от полученных травм, а ее дочь доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, как ранее сообщал «Ракурс», масштабные перебои в электроснабжении погрузили Венесуэлу во мрак. Без света осталась столица страны и 15 из 23 штатов. Отключение электроснабжение прекратило работу венесуэльского международного аэропорта и остановило несколько линий метро. Жители Каракаса столкнулись с перебоями мобильной сети.