Главные новости 12 марта. Кривоноса назначили в СНБО на освободившуюся должность Гладковского

https://racurs.ua/n119299-glavnye-novosti-za-12-marta-zamena-gladkovskomu-v-snbo-zayavlenie-lucenko-o-metodah-bigusa.html

Racurs.ua

Во вторник, 12 марта, Сергей Кривонос стал новым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он сменил на этом посту Олега Гладковского, которого глава государства уволил после коррупционного скандала в «Укроборонпроме».

Полковник Кривонос будет заниматься вопросами перевооружения ВСУ, вопросами военно-технического сотрудничества и взаимодействия с НАТО. Ранее Кривонос занимал должность первого заместителя командующего Сил специальных операций. В начале года он ушел в отпуск, поскольку выдвигался на пост президента Украины. Впоследствии Кривонос снял свою кандидатуру.

Генпрокурор Юрий Луценко сегодня прокомментировал заключительную часть расследования bihus.info о коррупции в оборонном секторе. По его словам, журналисты обнародовали эти данные только сейчас, поскольку им нужно было время для того, чтобы взломать коды диска с соответствующими материалами. Сразу после этих слов генпрокурора сеть взорвалась смехом и сарказмом в его адрес.

«Ощадбанк» 12 марта начал выплачивать деньгами субсидии, назначенные до 31 декабря 2018 года.

Субсиндианты-пенсионеры получат эти средства одновременно с пенсией через «Укрпочту» или на свой пенсионный счет в «Ощадбанке» или другом банке. Субсиндианты, которые не являются пенсионерами, будут получать субсидию деньгами с 12-го числа каждого месяца.

Счета за коммунальные услуги будут указываться в полном объеме, субсидиант должен самостоятельно их оплачивать, используя полученные средства. Сэкономленные за счет экономного потребления средства субсидиант может использовать по своему усмотрению.