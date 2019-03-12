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Решение о выплате субсидий наличными правительство приняло в начале февраля, фото: 1ZOOM.Me

«Ощадбанк» начинает выплачивать субсидии деньгами

12 мар 2019, 10:45
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«Ощадбанк» с сегодняшнего дня начинает выплачивать деньгами субсидии, назначенные до 31 декабря 2018 года.

Субсиндиантам-пенсионерам для этого не нужно дополнительно регистрироваться, они получат эти средства одновременно с пенсией через «Укрпочту» или на свой пенсионный счет в «Ощадбанке» или другом банке. Об этом сообщает пресс-служба «Ощадбанка».

Субсиндианты, которые не являются пенсионерами, будут получать субсидию деньгами с 12-го числа каждого месяца. Для этого нужно иметь паспорт и идентификационный код. Тем, кто не имеет счета в «Ощадбанке», Кабмин направит адресное сообщение о сумме назначенной субсидии и механизм ее выплаты.

Этой категории граждан нужно зарегистрироваться на официальном сайте банка https://www.oschadbank.ua или по телефону 0 800 21 08 00.

Отмечается, что теперь счета за коммунальные услуги будут указываться в полном объеме, субсидиант должен самостоятельно их оплачивать, используя полученные средства. Сэкономленные за счет экономного потребления средства субсиндиант может использовать по своему усмотрению.

Напомним, решение о выплате субсидий наличными Кабинет министров принял в начале февраля.

Источник: Ракурс


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