«Ощадбанк» начинает выплачивать субсидии деньгами

«Ощадбанк» начинает выплачивать субсидии деньгамиhttps://racurs.ua/n119265-oschadbank-nachinaet-vyplachivat-subsidii-dengami.htmlRacurs.ua
«Ощадбанк» с сегодняшнего дня начинает выплачивать деньгами субсидии, назначенные до 31 декабря 2018 года.
Субсиндиантам-пенсионерам для этого не нужно дополнительно регистрироваться, они получат эти средства одновременно с пенсией через «Укрпочту» или на свой пенсионный счет в «Ощадбанке» или другом банке. Об этом сообщает пресс-служба «Ощадбанка».
Субсиндианты, которые не являются пенсионерами, будут получать субсидию деньгами с 12-го числа каждого месяца. Для этого нужно иметь паспорт и идентификационный код. Тем, кто не имеет счета в «Ощадбанке», Кабмин направит адресное сообщение о сумме назначенной субсидии и механизм ее выплаты.
Этой категории граждан нужно зарегистрироваться на официальном сайте банка https://www.oschadbank.ua или по телефону 0 800 21 08 00.
Отмечается, что теперь счета за коммунальные услуги будут указываться в полном объеме, субсидиант должен самостоятельно их оплачивать, используя полученные средства. Сэкономленные за счет экономного потребления средства субсиндиант может использовать по своему усмотрению.
Напомним, решение о выплате субсидий наличными Кабинет министров принял в начале февраля.